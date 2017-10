Dia de Finados: confira pesquisa de preços de velas e flores

De acordo com o levantamento do Procon, o produto que mais apresentou variação foi a flor Kalanchoe - Divulgação

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulga nesta terça-feira (31.10) a pesquisa de flores e velas para o Dia de Finados. O levantamento realizado na Capital aponta variação de até 617% nos preços pesquisados em 10 floriculturas e seis supermercados.

A pesquisa foi realizada de 18 a 27 de outubro e pode ser consultada no site do Procon/MS, no item Pesquisa de Preços ou por aqui (pesquisa flores e pesquisa supermercados). Foram incluídas no levantamento as flores mais populares na data, como crisântemos, flores do campo, margaridas, rosas brancas e coroas de flores, entre outras. No total são 40 itens, especificados por tipo e tamanho de flores e quatro tipos de velas, pesquisadas somente nos supermercados.

O objetivo da pesquisa realizada pelo Procon/MS é oferecer aos consumidores valores de referência quanto aos preços praticados em Campo Grande para que o consumidor saiba identificar qualquer abusividade no Dia de Finados.

Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, com o aumento da procura por flores e velas nessa data, os preços desses produtos tendem a subir e variar muito de um estabelecimento para outro. “A pesquisa pretende oferecer uma base para ajudar o consumidor na compra. A recomendação é ficar atento às diferenças de preço”, enfatiza.

De acordo com o levantamento do Procon, o produto que mais apresentou variação foi a flor Kalanchoe (vaso médio), com 617% de diferença de um estabelecimento para outro, com preços entre R$ 3,90 a R$ 28. O levantamento também aponta os estabelecimentos com maior número de itens de menor e maior preço.