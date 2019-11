Dia de Finados no Rio é marcado por pedidos de paz para a cidade

O Dia de Finados hoje (2) é marcado com um pedido de paz para os moradores do Rio de Janeiro. O evento ocorre no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, localizado na zona portuária da cidade.

As ações da campanha Paz pelo Rio começaram às 8h. A programação conta com um pedido de paz para o Rio de Janeiro. No mês de setembro, houve um aumento de 44% no número de mortos por arma de fogo na capital fluminense, em comparação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com a organização Fogo Cruzado.

O gerente administrativo do Crematório e Cemitério da Penitência, Alberto Brenner Júnior, disse que o combate à violência na cidade passa por uma análise profunda que envolva toda a sociedade fluminense. “O Rio clama por paz. Precisamos jogar um holofote sobre essa questão e fazer um resgate histórico e cultural da cidade que já foi a capital do país”.

A programação começou com um ato religioso, celebrado pelo Padre Pedro Paulo. Em seguida, a Orquestra Maré do Amanhã, da comunidade do Complexo da Maré, fez uma apresentação. Uma faixa, colocada verticalmente no prédio do crematório, pedia paz.

Um painel foi montado para que os visistantes escrevam seus desejos, completando a frase “Antes de morrer eu quero...”, tirem fotos e publiquem nas redes sociais com a #antesdemorrereuquero. Durante todo o sábado, estão previstas apresentações de violinistas e performance de estátuas vivas.

Além das tradicionais missas de hora em hora, os cemitérios do Rio de Janeiro terão neste Dia de Finados, cultos evangélicos e afro-brasileiros e atividades com música.

O Cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste, vai ganhar um monumento em homenagem ao Cristo Redentor. A benção será dada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta. No São João Batista, em Botafogo, na zona sul, a programação conta com música instrumental durante o dia.