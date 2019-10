Dia das Crianças: Pesquisa do Procon Estadual verifica variação de até 400% nos preços dos brinquedos

Campo Grande (MS) – O dia 12 de outubro, quando se comemora o Dia das Crianças, é uma das datas mais importantes para o comércio. Por isso, as equipes do Procon/MS foram as ruas pra pesquisar preços e orientar os pais na hora da compra.

De acordo com a pesquisa há variação de até 426,36 % nos preços de um mesmo produto. Como é o caso do triciclo de passeio com haste, por exemplo. Mas também foram encontrados produtos com preços iguais nos diversos locais. No levantamento realizado no período de 24 de setembro a 1º de outubro, foram pesquisados 155 itens em oito estabelecimentos.

Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, com a pesquisa também foi possível observar que se comparados os preços deste ano com os praticados no ano passado, houve queda.

Os estabelecimentos pesquisados foram Havan, no bairro Coronel Antonino, Americanas na rua Marechal Rondon, Paulistão, na rua Rui Barbosa, Pirlimpimpim, na Marechal Rondon, Ri Happy, no shopping Campo Grande, Walmart, na avenida Mato Grosso, Zaz Traz, na rua Goiás e Tony Toys, no shopping Bosque dos Ipês.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)