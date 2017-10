Dia das Crianças é celebrado no Hospital Regional de Ponta Porã com festa de “Super-heróis”

Nesta terça-feira (10), foi realizada festa surpresa no Hospital Dr. José de Simone Netto (Hospital Regional de Ponta Porã) para as crianças internadas na pediatria. O evento, que teve como tema “Super-heróis”, foi promovido em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado dia 12 de outubro em todo Brasil. Balões coloridos decoraram o teto da brinquedoteca do Hospital, e doces, bolos, pipoca, música, dança, brincadeiras, pintura facial e distribuição de presentinhos contagiaram os pequenos e seus acompanhantes. A festa teve ainda a participação especial de 15 alunos do curso técnico em enfermagem do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) de Ponta Porã, que se fantasiaram de personagens de desenhos e da literatura infantil.



“A nossa intenção em celebrar essa e outras datas comemorativas é mostrar para a comunidade que nosso Hospital está indo além do cuidado profissional. Com essas ações, nós estamos transmitindo nosso amor e carinho ao próximo. Crianças são muito ligadas à família e aos presentes nessa data, e em um hospital, a realidade é um pouco diferente do que estão acostumadas em casa, por isso nossa intenção foi transformar o ambiente para que elas pudessem se sentir à vontade”, destaca a diretora de enfermagem do Hospital, Giulia Stefanie Brey.



Alegria, um santo remédio!



No setor de pediatria do Hospital, os acompanhantes, em sua maioria mães, se emocionaram junto aos filhos por conta da alegria e brincadeiras engraçadas organizadas pelos enfermeiros e alunos da escola técnica em enfermagem do Pronatec.



A dona de casa Lilian Ogeda de Souza, de 34 anos, moradora em Ponta Porã, é mãe do pequeno Ian, de 10 meses, que está com pneumonia. “É a primeira vez que acompanho meu filho internado no Hospital Regional de Ponta Porã, e eu estou encantada com o carinho e o acolhimento de todos. Ele estava um pouco agitado, mas durante o movimento da festinha ele se acalmou e distribuiu sorrisos para quem conversasse com ele. Eu adorei, está tudo lindo e divertido do jeito que a criançada gosta”.



Já Natália Lúcia Gimenes, de 32 anos, também dona de casa e moradora em Ponta Porã, está com a filha Maria Eduarda, de 6 anos, internada devido a fratura do braço. Ela conta que a filha teve alta pela manhã, mas ao saber da festa, fez questão de ficar e participar. “Parece que ela e as outras crianças até se esqueceram de que estão no Hospital”.



Hoje o setor da pediatria do Hospital Dr. José de Simone Netto, conta com vinte leitos e cinco médicos pediatras. Sobre as internações, a maioria é motivada por patologias respiratórias.



O evento foi organizado pela Comissão de Humanização do Hospital, Núcleo de Segurança do Paciente, Engenharia Clínica, Serviço de Controle e Infecção Relacionada à Assistência à Saúde e direção de Enfermagem.

