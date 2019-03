Dia da Mulher: Servidoras da SAD celebram quatro décadas de serviço público

Para servidoras, sensibilidade feminina impulsiona e faz a diferença no serviço público estadual.

Campo Grande (MS) – No dia em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) ressalta a trajetória de duas de suas servidoras, que pelos mais de quarenta anos dedicados ao Serviço Público, engradecem a participação feminina no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Elas têm em comum, não apenas as quatro décadas de trabalho dedicados ao Estado, mas também a missão e paixão pelo servir. “A mulher tem mais sensibilidade, sabe lidar com pessoas, é carismática”, destaca Cleci Barbosa do Prado, ao ressaltar os diferenciais femininos.

Servidora de carreira do Estado, Cleci relembra que a paixão por servir iniciou antes mesmo de sua aprovação em concurso. “Meu primeiro contato com o serviço público foi em 1976. Ainda não era concursada, mas atuava como servente de limpeza em uma prestadora que atendia o Governo Estadual. Foi neste período que o interesse pelo serviço público surgiu”, conta.

Com o tempo de vida funcional 100% dedicado à SAD, Cleci relembra que passou por diversos setores e que em todos eles, as mulheres sempre se destacaram. “Mato Grosso do Sul é um Estado que reconhece a força de trabalho feminina”, orgulha-se.

Na mesma linha, Rosana Rosa de Resende, servidora do setor de Recursos Humanos da SAD retrata que a participação feminina no Governo Estadual fez a diferença quando Mato Grosso do Sul foi criado. “Desde aquela época, a mulher já consolidava seu espaço ”, relembra, ao destacar a composição dos quadros de servidores no Governo recém-instituído. “Havia mais mulheres que homens ocupando cargos”, afirma.

Com passagens pelos extintos IPMAT (Instituto de Previdência de Mato Grosso) e Previsul, Rosana dedica-se hoje à área de Recursos Humanos na SAD. Com exceção da superintendência, o setor em que atua é composto 100% por mulheres. “Mulher é sinônimo de dedicação por onde passa”, reafirma.

Titular da SAD, o secretário Roberto Hashioka destacou que Mato Grosso do Sul se orgulha da força de trabalho das milhares de servidoras do Estado. “Além de parabenizar de forma especial as servidoras que comemoram mais de quatro décadas nos quadros do funcionalismo estadual, estendemos nossas homenagens as demais servidoras e mulheres sul-mato-grossenses que, com coragem e determinação, contribuem com o desenvolvimento do nosso Estado”, frisa.

Texto e Foto: Elaine Paes – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)