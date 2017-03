Dia da Mulher começa com dança e música na Praça Belmar

O Dia Internacional da Mulher (8) começou animado e colorido na Praça Belmar Fidalgo, onde a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), reuniu mais de 70 mulheres nas ações da Semana da Mulher.

As atividades de ginástica, dança e música fizeram as participantes suarem a camisa. Após uma hora de exercícios, o momento foi de confraternização e as mulheres esbanjavam sorrisos e comemoravam o dia com muito alto astral. Um café da manhã, com homenagens e sorteios, fechou as atividades do período matutino.

Para Terezinha Lacerda, de 85 anos, todos os dias de exercícios são maravilhosos. “Vale a pena participar. Gostaria de ter começado antes. Meu humor, que já era bom, fica muito melhor com as atividades”.

As ações continuam a partir das 17 horas na Praça Belmar Fidalgo e contarão com atividades de defesa pessoal, aulão de ginástica, oficinas de beach tênis, além do lançamento do livro que conta a história da praça esportiva.

O evento é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, que realiza do dia 5 a 11 de março a Semana da Mulher

Dia 08/03 Praça Esportiva Belmar Fidalgo

7h15 – Ginástica na cadeira;

8h – Café da manhã com alunas da Ginástica;

8h – Homenagem às mulheres;

8h30 – Apresentação de Tecido Acrobático;

Das 17h30 às 18h30 – Atendimento “O Boticário” com maquiagem nas participantes;

17h45 – Treinamento Funcional na Areia;

18h – Vôlei de Praia; Beach Tênis;

18h – Futebol Society;

18h às 20h- parceria com a Drogasil – Testes de glicemia, aferição de Pressão Arterial, orientação farmacêutica;

18h – Doações de brindes;

18h – Lançamento do Livro “Praça Esportiva Belmar Fidalgo” da Mestra Ana Cristina Medeiros e da Pós-Doutora Maria Augusta de Castilho;

18h às 20h – Cross Kids;

18h30 – Aula de ginástica;

19h – Apresentação de tecido acrobático;

19h – Futebol Americano com equipe cobras;

19h30 – Largada do Passeio Ciclístico “Grupo Pedal das Divas”,

