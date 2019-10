Dia da Criança tem atividades especiais no Jardim Botânico do Rio

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, preparou uma programação especial para o Dia das Crianças que, este ano, cairá no próximo sábado (12). Com horários de saída às 9h, 11h, 13h e 15h do Centro de Visitantes, casa mais antiga da zona sul do Rio de Janeiro, construída há mais de 400 anos, o público mirim seguirá a Trilha das Crianças.

Entre as atrações que a gurizada conhecerá estão o Jardim Sensorial, o pau-brasil, a sumaúma e as palmeiras imperiais, o Lago Frei Leandro com seus grandes tambaquis, as plantas insetívoras e o cacau. A visita termina no Parquinho Infantil.

A Trilha das Crianças foi idealizada para crianças de 2 a 10 anos de idade, que aprenderão histórias e curiosidades sobre plantas e monumentos do jardim, informou a assessoria de imprensa do Jardim Botânico. O passeio é acompanhado por guias do Centro de Visitantes e tem uma hora de duração. Os ingressos têm valor de R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Crianças de até 5 anos de idade não pagam.

Outra atração para os pequenos será a Oficina de Jardinagem, com monitores do Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim. Eles ficarão no Corredor Cultural no período das 10h às 14h, ensinando aos pequenos como plantar ervas aromáticas, entre as quais manjericão, cebolinha, sálvia. Essa atividade tem entrada gratuita para crianças de todas as idades. Em caso de chuva, as atividades serão canceladas.