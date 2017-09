Dia da Árvore será celebrado com ações que visam conscientização e preservação

Com o objetivo de conscientização e respeito à preservação das nossas árvores, o Dia da Árvore, celebrado no dia 21 de setembro, será celebrado com ações que visam à recomposição arbórea, o incentivo ao plantio e o manejo da arborização central. Segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Campo Grande é considerada, entre as Capitais, a mais arborizada do país e para que possa permanecer nesta posição é necessário o apoio e engajamento de toda a população na preservação ambiental.

As árvores são bens valiosos e propiciam qualidade de vida, sendo fundamentais no ambiente urbano, pois aumentam a umidade do ar, ajudam a reduzir o calor mantendo o clima ameno, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, fornecerem sombra, abrigo e alimento para algumas espécies além de ajudar na organização do ambiente urbano, embelezando ruas, praças e jardins, contribuindo com a paisagem.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, destaca que as comemorações do Dia da Árvore possam ser momentos de reflexão, de modo que cidadão tenha consciência da grande importância em preservar as árvores da cidade. “O dia 21 de setembro deve ser um dia de conscientização em relação às nossas atitudes diante dos cuidados necessários para a preservação das árvores. Notamos que o cidadão tem se mobilizado, porém precisamos de mais apoio e nesse sentido destacamos a importância do correto manejo das árvores, importância da escolha adequada da espécie para o plantio no passeio e a conscientização ambiental como base para a correta condução da arborização urbana”.

A Capital também é conhecida pela beleza de seus Ipês, que florescem nesta época do ano e colorem de amarelo, rosa, branco e roxo ruas e avenidas.

Para celebrar o Dia da Árvore, a Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), organiza uma série ações, confira a programação:

Dia 18 – Segunda-feira

7h30 – Plantio de 30 mudas de árvores de espécies nativas, no Centro de Educação Ambiental Anhanduí. O plantio será realizado juntamente com alunos da Escola Estadual Amando de Oliveira.

Dia 21 – Quinta-feira

8h30 – Início dos plantios nos canteiros das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins, como medida compensatória em relação à execução de obras no local. O plantio contará com a participação de alunos da Escola Municipal Danda Nunes, que juntamente com o Prefeito Marquinhos Trad, farão o plantio de algumas árvores nativas.

9h – Distribuição de mudas de árvores frutíferas na Central de Atendimento ao Cidadão – CAC.

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – No Parque Tarsila do Amaral, será realizado o plantio de 150 mudas e também distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Dia 23 – Sábado

8h30 – No Parque Ayrton Senna, será realizado o plantio de 100 mudas e também a distribuição de 700 mudas de árvores frutíferas à população.

Durante o mês de setembro está sendo executado o manejo de árvores dos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena, visando preservar e proteger as espécies através de tratamentos fitossanitários.

E também no dia 21, às 18h30, será realizado na Biblioteca Pública Municipal Professora Anna Luiza Prado Bastos, no Horto Florestal, o encontro “Diálogo da Primavera – sobre as árvores da cidade”, realizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), tendo como palestrantes a presidente da Região Centro-Oeste da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU), Eliane Guaraldo, e a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Anhanguera Uniderp, Camila Amaro.

As ações são realizadas com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Fundação Municipal do Esporte (Funesp) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Veja Também

Comentários