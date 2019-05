Dia D intensifica vacinação contra gripe neste sábado em todo o País

A campanha nacional de vacinação contra gripe realiza o Dia D de Mobilização neste sábado, 4. A ação prevê o funcionamento dos postos do País das 8h às 17h. A aplicação é exclusiva para o público-alvo.

O público prioritário são crianças com mais de 1 ano e menos de 6 anos, gestantes e mulheres puérperas (que tiveram filho nos últimos 45 dias). A vacina também é destinada a idosos (a partir de 60 anos), profissionais de saúde e do sistema prisional, professores, pessoas com doenças crônicas, indígenas, adolescentes que cumprem medidas socieducativas e presidiários.

Segundo o Ministério da Saúde, até 30 de abril, 12,2 milhões de pessoas foram vacinadas. A campanha segue até 31 de maio. A meta é vacinar 58,6 milhões, atingindo 90% de cada um dos públicos-alvo. Em 2018, os grupos das gestantes e das crianças ficaram abaixo da meta, com 80,8% e 77,8% de cobertura, respectivamente.

Para receber a vacina, é necessário que a pessoa apresenta um documento de identificação e, preferencialmente, a carteira de vacinação e o cartão SUS. No caso de profissionais das áreas prioritárias, também é preciso levar um holerite ou crachá de identificação. Já pessoas com doenças crônicas devem portar uma receita ou prescrição médica feita nos últimos seis meses.

A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas das três cepas da composição, trazendo proteção contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano. São eles: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Switzerland/8060/2017 (H3N2) e B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87).

Até 23 de março, foram registrados 255 casos de influenza em todo o País, com 55 óbitos. Até a data, o subtipo predominante é o H1N1, com 162 casos e 41 óbitos (dos quais 33 ocorreram no Amazonas).

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 13,2 milhões de pessoas apenas no Estado de São Paulo. Até 26 de abril, apenas 1,8 milhões foram vacinadas no Estado. Na capital paulista, o Dia D também terá um posto de vacinação itinerante na estação Santa Cruz da Linha 5-Lilás do Metrô, com funcionamento entre as 10h e as 16h.