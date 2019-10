Dia começa fresco, mas calor chega aos 38°C durante a tarde

Campo Grande (MS) – As condições climáticas típicas da primavera permanecem em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (15.10). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do Estado. Condição de parcialmente nublado para região nordeste e, nublado a parcialmente nublado com pancadas isoladas de chuva nas demais áreas.

O dia começa com temperaturas amenas, e a mínima prevista para o Estado é de 18°C, com umidade do ar de 85%. Já no período da tarde o calor pode chegar aos 38°C e a umidade do ar despenca, chegando aos 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para Campo Grande a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. O dia terá ventos com intensidade fraca a moderada com rajadas, e temperaturas variando entre 22°C e 32°C. Os índices de umidade do ar podem variar entre 75% e 40% neste dia.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a previsão para algumas regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Edemir Rodrigues