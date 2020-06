Dia 12 de junho será ponto facultativo em MS

Publicado nesta quinta-feira (4.6), decreto declara ponto facultativo o dia 12 de junho, sexta-feira. - Foto: Chico Ribeiro

Publicado nesta quinta-feira (4) decreto declara ponto facultativo o dia 12 de junho, sexta-feira.

A decisão do governador Reinaldo Azambuja levou em consideração o ponto facultativo do dia 11 de junho consagrado às comemorações de Corpus Christi e as medidas temporárias adotadas para a prevenção do contágio da doença Covid-19.

O ponto facultativo no Dia dos Namorados vale para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, mas não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.