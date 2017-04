Dez pessoas são assassinadas em duas chacinas em São Paulo

Atiradores mataram ao menos dez pessoas e deixaram outras três feridas em duas chacinas ocorridas entre a noite de terça-feira, 4, e a madrugada desta quarta-feira, 5, na capital paulista. Os casos foram no Jaçanã, na zona norte, e no Campo Limpo, na zona sul.

Sete pessoas foram mortas em um bar na Rua Antônio Sérgio de Matos, no Jaçanã, no final da noite. Seis morreram baleadas no local e um ferido foi socorrido, mas não resistiu e morreu em um hospital. Conforme a Polícia Militar (PM), ainda há um ferido internado em estado crítico e outro em estado regular.

A chacina na zona norte aconteceu no Conjunto Habitacional Jova Rural, onde há uma base da PM instalada a poucos metros do bar. Um Centro de Integração da Cidadania (CIC) também fica localizado em uma rua próxima. Testemunhas relataram que os autores dos disparos chegaram ao local em um carro e uma moto. Após disparar contra os clientes do estabelecimento, fugiram em alta velocidade. Ninguém havia sido preso às 8h desta quarta-feira, 5.

Zona sul

Já no Campo Limpo, três pessoas foram mortas e uma ficou ferida por disparos na Rua Professora Nina Stocco, na região do Jardim Catanduva. Os atiradores também não foram localizados até o início da manhã desta quarta-feira. Os casos serão investigados pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

