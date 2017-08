Dez lojas do Centro do Rio são saqueadas em arrastão

Criminosos assaltaram dez lojas na Rua Senador Pompeu, na região da Central do Brasil, no centro do Rio, na madrugada desta segunda-feira, 22. Policiais militares tentaram impedir o arrastão, mas recuaram após serem atacados por tiros pelo grupo. Os bandidos usaram um caminhão para levar a carga roubada. A região é conhecida por ter estabelecimentos de depósito de doces e descartáveis.

Donos de lojas no local disseram que a ação pode ter sido uma represália de traficantes do Morro da Providência, próximo ao comércio, que teriam exigido dinheiro "em troca de paz". A favela tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde 26 de abril de 2010. Considerada oficialmente a primeira favela do País, a comunidade tem cerca de 5 mil habitantes.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada devido a "um arrombamento em uma loja de doces nas proximidades da Central do Brasil". "Quando se aproximavam, os policiais foram atacados a tiros por criminosos que estavam no local e outros da Providência, ocasionando intenso confronto armado e dificultando a aproximação dos policiais", diz o comunicado.

A PM afirma que segue realizando buscas na região nesta segunda-feira para localizar e prender os criminosos. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia, que está fazendo perícia na região.

Veja Também

Comentários