Devin Nunes deixa investigação sobre interferência russa nas eleições dos EUA

O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Devin Nunes, decidiu deixar a liderança da investigação sobre uma possível interferência da Rússia nas eleições presidenciais em 2016.

Nunes enfrentou diversas críticas sobre a maneira como estava conduzindo a investigação, que inclui questões políticas sensíveis sobre um suposto grampo telefônico contra o presidente Donald Trump e sua equipe, assim como contatos que as campanhas políticas podem ter realizado com a Rússia.

Em um curto comunicado nesta manhã, Nunes, republicano da Califórnia, divulgou que se afastará da investigação, que agora será conduzida por Mike Conaway, republicano do Texas, ao lado de outros dois colegas do partido.

Os três irão "ficar no comando temporariamente da investigação do Comitê sobre a Rússia", ao mesmo tempo em que o Comitê de Ética da Casa irá analisar o que Nunes descreveu como acusações "totalmente falsas e motivadas por questões políticas" contra ele. O comunicado não entrou em detalhes sobre as acusações do Comitê de Ética contra Nunes.

O Comitê de Ética da Câmara confirmou que está investigando o político por uma suposta divulgação de informações secretas. Fonte: Dow Jones Newswires.

