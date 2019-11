Deville Prime Campo Grande lança Réveillon Celebrate 2020

O primeiro lote de ingressos já está à venda - Foto: Divulgação

Pela 3ª vez consecutiva, o Hotel Deville Prime Campo Grande promoverá o Réveillon Celebrate, festa de Ano-Novo que já ganhou o coração dos campo-grandenses. A temática escolhida para brindar 2020 será Noite Tropical.

“Devido ao sucesso das edições anteriores, este ano a festa será ainda maior, totalizando 200 lugares, com opções para a família toda comemorar em alto estilo a chegada de 2020”, afirma o Gerente Geral da unidade, Marcelo Mesquita.

Para começar o ano com muitas cores e alegrias, a Noite Tropical terá decoração temática, além de pista de dança e uma atração musical muito conhecida na cidade: o Chicão Castro, valorizando o Brasil e a região pantaneira, e um DJ! A ceia especial com festa terá início às 21h e vai até às 3h da madrugada.

Uma das atrações da noite é o cantor Chicão Castro

Chicão promete uma noite incrível com muito alto astral e energia positiva para receber 2020. “Nosso show vai ser incrível! E digo “nosso” show, pois o público será mais que parte dele. Escolhi o melhor repertório com músicas clássicas da MPB, Forró, Pop, Reggae, Samba e Internacional que vão fazer todos cantarem e dançarem, com muita emoção e diversão”, adianta o músico.

À meia-noite, uma incrível queima de fogos na área da piscina. Para brindar, bebidas servidas à vontade, com água, refrigerante, suco, cerveja, vinho e espumante. Para o menu: entradas com sushi, ceia completa e sobremesas. Caldos e cremes para a madrugada. E café e licores para finalizar!

Já as crianças terão menu kids, recreação com monitores, brinquedos e espaços exclusivos para sonecas, tudo pensado para o maior conforto das famílias.

O primeiro lote de ingressos já está à venda. Buffet adulto: 1º lote – R$ 480,00 + 10%, 2º lote – R$ 530,00 + 10% e 3º lote - R$ 580,00 + 10%. O buffet infantil no 1º lote está R$ 195 + 10%. E a Comunal Table – R$ 380,00 + 10%.

E, para aqueles que querem uma experiência ainda mais completa, existe a possibilidade de se hospedar e aproveitar um incrível café da manhã no dia 1º de janeiro. No período, o hotel disponibilizará tarifas promocionais que poderão ser acessadas através do site.

Confira o cardápio completo da ceia:

Entradas: Mesa de queijos, pastas e pães e Estação de Sushis.

Saladas: Lombo a Califórnia; Camarão no vapor ao molho golf; Salada russa; Salada grega; Polvo com batatas bravas; Minicroqueta de legumes; Rosbife em cama de rúcula e emulsão de pimentão vermelho; Endívias com salpicão de bacalhau; Palmitos; Aspargos selvagens; Tomates-cereja marinados; Falafel; Ceviche e Brócolis com champignon e cebola roxa.

Pratos quentes: Lentilha da virada; Arroz; Arroz com cordeiro; Puffs de batata com crisp; Torre de legumes; Paella com frutos do mar; Nhoque tricolor; Molho putanesca; Molho de queijo; Conchiglione com recheio de nozes, ricota, damasco, com creme de cabutiá e gorgonzola; Filé mignon ao molho Borgonha; Filé de salmão com aspargos e velouté com cogumelo paris; Lombo copa com bacon e vinagrete de maracujá com maçã verde e crocante de castanhas.

Cremes da virada: Caldo de piranha; Creme de cabutia e Caldo verde.

Cardápio kids: Mini hambúrguer; Coxinha de frango; Rissoles de carne; Batata noizzete; Penne com iscas de frango; Arroz branco; Estrogonofe de carne e Batata palha

Sobremesas kids: Brigadeiro; Minipudim e Mashmallow

Sobremesas: Cassata de champanha com frutas da estação e duo de mousses; Charlote royale; Crème brûlée; Rocambole de morangos; Torta Bariloche; Marquise de chocolate; Tuile de amêndoas mil folhas de framboesa e Torta pirâmide de morangos.

Reservas: (67) 2106-4600 ou reservas.ctr@deville.com.br

O Deville Prime Campo Grande é um hotel de luxo localizado em área nobre da capital sul-mato-grossense – na Av. Mato Grosso, esquina com a Via Parque, próximo ao Parque das Nações Indígenas.