Devido à chegada do Furacão Irma, centro para visitantes da Flórida ficará fechado

Devido a previsão meteorológica para o Condado de Brevard no final de semana, o Kennedy Space Center Visitor Complex estará de portas fechadas a partir de hoje (08), até 12 de setembro (terça-feira), em consequência do mau tempo previsto com a chegada do Furacão Irma na região.

Essa medida permitirá aos funcionários do Complexo tempo para fazer preparativos junto com seus familiares e em suas residências. Até o momento os funcionários do Complexo estão confiantes de que sua reabertura aconteça na quarta-feira, 13 de setembro, a partir das 9 horas, após a realização de uma avaliação completa das estruturas no Complexo de Visitantes da NASA.

Durante estes dias de fechamento os visitantes não poderão entrar no Complexo e somente os funcionários que tenham funções essenciais estarão presentes.

Os preparativos no Complexo de Visitante estão em andamento em antecipação ao mau tempo que pode ocorrer devido ao furacão, recolhendo objetos soltos como cadeiras e garantindo a proteção de portas e janelas.

