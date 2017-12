Deutsche Bank recebe intimação para fornecer detalhes sobre contas de Trump

O conselheiro especial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Robert Mueller, intimou o Deutsche Bank a entregar informações sobre contas bancárias do presidente americano, Donald Trump e de sua família, segundo informações da Reuters, que citou uma fonte.

Mueller chefia uma investigação federal sobre uma possível coordenação entre a Rússia e a campanha do presidente Trump para influenciar as eleições presidenciais do ano passado.

O banco alemão recebeu a intimação há algumas semanas, segundo a fonte, confirmando uma reportagem do jornal Handelsblatt, da Alemanha, publicada nesta terça-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.