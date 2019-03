Deutsche Bank e Commerzbank devem confirmar negociações sobre fusão ainda hoje

O Deutsche Bank deve confirmar neste domingo que está em negociações para possível fusão com o concorrente alemão Commerzbank, de acordo com fontes próximas ao banco. O pronunciamento formal, aguardado para hoje, sinaliza progressos nos esforços de combinação entre as duas instituições, que teriam iniciado a aproximação informalmente na semana passada, e aumenta as chances de conclusão de um acordo entre os dois maiores bancos da Alemanha.

O assunto é motivo de especulações há muito tempo e conta com apoio do governo alemão em meio a preocupações sobre a saúde financeira do Deutsche.

No início do mês, uma fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters que o conselho de administração do Deutsche havia concordado em conversar com o Commerzbank sobre a viabilidade de uma fusão. "Vamos avaliar seriamente uma fusão", afirmou a fonte. "Mas não há garantias de que isso terminará em um acordo", acrescentou.

O conselho do Deutsche Bank deve se pronunciar ainda hoje sobre diversas opções para o banco, incluindo uma possível fusão com o Commerzbank, afirma uma fonte próxima do Deutsche Bank.

Procurados, Deutsche Bank e Commerzbank disseram que não iriam comentar o assunto. Fonte: Associated Press.