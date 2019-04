Detranzinho Vai à Escola inicia atividades e alunos aprendem sobre o trânsito por meio de brincadeiras

Campo Grande (MS) – A Cidade Escola de Trânsito (Detranzinho) retomou os atendimentos nesta segunda-feira (8.4). Neste ano, a Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira foi a primeira a participar do Programa Detranzinho vai à Escola. Na ocasião cerca de 30 alunos receberam informações sobre o trânsito por meio de brincadeiras.

A professora da Escola Sebastião, Andrea da Silva, ressalta a importância de os alunos participarem da atividade: “Hoje as crianças absorvem as informações muito rápido e, dessa maneira, buscam sempre repassá-las para seus parentes, o que pode ser muito positivo”, concluiu.

Conforme a coordenadora geral da Escola de Trânsito, Edna Maria de Souza, durante a visitação na mini cidade, as crianças andam de bicicleta, aprendem a travessia correta da faixa de segurança, participam de jogos educativos, tudo para aprender as regras de circulação: “Além dessas atividades, eles participam também da montagem de lego na sala do Move Mundo”, explica.

A coordenadora ressalta que este ano o intuito é que 80 escolas visitem o Detranzinho. “É um conteúdo diferente e que a escola estará implementando no projeto de educação de trânsito”, concluiu.

O aluno de sete anos, Felipe da Silva, gostou da mini cidade e da participação nas atividades: “Acho diferente esta maneira de aprender, o que estou aprendendo vou mostrar para meus pais e amigos. Andar com cuidado no trânsito preserva nossas vidas”, concluiu.

No decorrer desta semana está previsto o atendimento de 166 estudantes, no período matutino, do Centro Educacional Século XX e da Escola Municipal Kamê Adania.

O programa atende crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental do 1º a 5º ano, e para participar as escolas devem desenvolver atividades relacionadas ao trânsito durante o ano letivo, além de preencher os pré-requisitos disponibilizados no site do Detran-MS.

Texto e Fotos: Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).