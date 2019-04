Detranzinho Vai à Escola inicia atividades e alunos aprendem sobre o trânsito através de brincadeiras

A Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho retomou os atendimentos neste mês de abril. A coordenadora geral da Escola de Trânsito, Edna Maria de Souza, explica o que acontece quando as crianças chegam ao local. Ela também conta quem pode participar do Programa

Ainda para participar as escolas devem desenvolver atividades relacionadas ao trânsito durante o ano letivo, além de preencher os pré-requisitos disponibilizados no site do Detran ( www.detran.ms.gov.br ).

Este ano o intuito é que 80 escolas visitem o Detranzinho, contabilizando entre 8 a 9 mil alunos das redes pública e privada.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Detran