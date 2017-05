Detran/MS credencia psicólogos para atuarem na realização de exames

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) abre nesta quinta-feira (11) o credenciamento de entidades e profissionais de psicologia para atuarem na realização de exames necessários para a obtenção, renovação, inclusão ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o edital publicado nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial do estado, estão sendo oferecidas 194 vagas, para os 79 municípios do estado. O número de vagas de cada cidade foi definida em razão da demanda por exames, sendo considerado o número de 200 atendimentos por profissionais/mês.

O período de inscrição vai até o dia 9 de junho. Os interessados devem encaminhar a inscrição e copias digitais de documentos em formato “PDF” para o e-mail: [email protected]

A documentação completa deverá ser encaminhada em arquivos digitais no formato “.pdf” para o e-mail: [email protected] O maior número de vagas é para Campo Grande, com 21, seguido por Dourados, com 11 e Três Lagoas, com 6.

