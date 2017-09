Detran-SP dá 'bronca' em Rodrigo Hilbert por ator usar celular enquanto dirige

Após já ter dado "bronca" no jogador de futebol Neymar, no cantor Luan Santana e na apresentadora Angélica por infrações no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) voltou a usar as redes sociais para chamar a atenção de mais uma celebridade.

Desta vez, o alvo foi o ator e apresentador Rodrigo Hilbert, que publicou no Instagram um vídeo na qual aparece filmando uma rua com o celular enquanto dirige. "Um homão desses, bicho, usando o celular enquanto dirige? :( Será que Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que permite filmar sem desviar o olhar do trânsito, sem tirar as mãos do volante e sem risco de acidentes? Oremos", questionou o Detran-SP. Na postagem, o órgão ainda marcou a página "Alguém pare o Rodrigo Hilbert", que brinca com as habilidades do ator e apresentador.

Não é a primeira vez que o Detran usa as redes sociais para dar um puxão de orelha em famosos. No início de agosto, o Detran-SP puxou a orelha do jogador Neymar após o jogador publicar no Instagram um vídeo em que aparece com amigos no banco de trás de um carro sem cinto de segurança.

Em julho, a página questionou de forma bem-humorada a postura do cantor Luan Santana ao volante. O músico usava o celular para gravar um vídeo enquanto dirigia.

A mistura de celular e direção também rendeu uma bronca à apresentadora Angélica, que apareceu em no programa "Estrelas", da TV Globo, dirigindo e conversando pelo smartphone. E o uso incorreto do cinto pela apresentadora Patricia Abravanel foi criticado de trânsito pelo órgão no mês passado.

Veja Também

Comentários