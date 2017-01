Detran recebe primeira parcela do IPVA até 18h na terça-feira

No dia 31 de janeiro, último dia para pagamento da primeira parcela do IPVA, as guias pagas no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) serão recebidas somente até às 18h. O motivo é a compensação bancária que oferece desconto somente até esse horário.

Até a terça-feira (31), os contribuintes poderão quitar a guia em parcela única com 15% de desconto ou poderão também efetuar o pagamento da primeira parcela do IPVA, que automaticamente será dividido em cinco parcelas.

A Agência Suzana Lopes Sgobbi, que funciona no Shopping Campo Grande, terá atendimento normal, até as 22h, porém não receberá as guias do IPVA após as 18h. A situação deve se repetir nos meses seguintes do parcelamento.

Em casos de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com o órgão pelos telefones (67) 3368-0500 para interior e 154 na capital.

