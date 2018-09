Detran realiza XV Encontro Estadual de Psicólogos Especialistas em Psicologia do Trânsito

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza nesta quinta e sexta-feira (20 e 21.9), na Capital, o XV Encontro Estadual de Psicólogos Especialistas em Psicologia do Trânsito.

Na ocasião, estarão presentes representantes da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego (ABRAPSIT), do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP/MS) e outros especialistas da área que vão debater aspectos importantes da Psicologia do trânsito.

Amanhã, a partir das 8h, haverá palestra sobre Ética no Procedimento de Avaliação Psicológica, que será ministrado pela representante do Conselho Regional de Psicologia (CRP-MS).

O Encontro faz parte da programação anual de atualização de psicólogos credenciados que prestam serviços ao Detran-MS e tem por objetivo principal a análise e discussão a respeito de condutas e métodos, que incluem normas e procedimentos nos exames psicotécnicos, realizados em processos de habilitação.

Exames psicotécnicos estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para candidatos à primeira habilitação e condutores que exercem atividade remunerada.

De acordo com a Resolução nº 425 de 2012 do Conselho Nacional do Trânsito (Contran), nas avaliações psicológicas são aferidos, por métodos e técnicas psicológicas, os processos psíquicos como tomada de informação, processamento de informação, tomada de decisão, comportamento, auto avaliação e traços de personalidade. Para isso, os profissionais utilizam entrevistas diretas e individuais, testes psicológicos e dinâmicas de grupo entre outros.

O Detran-MS possui um grupo de 108 profissionais credenciados sendo 26 apenas para a Capital.

Viviane Nunes – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Arquivo