Detran realiza o 1º Encontro de Gerentes de 2017

Campo Grande (MS) – Alinhar os procedimentos realizados em todas as agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) em harmonia com as diretorias. Este foi o principal objetivo do 1º Encontro de Gerentes de 2017 do órgão. O evento – que aconteceu na sede do estabelecimento – contou com a presença de todos os diretores, chefes de divisão e servidores nessa segunda-feira (3).

Na abertura realizada pelo diretor presidente do Detran, Gerson Claro, o mesmo enfatizou a importância da troca de experiências e a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. “Nós temos que ter a plena convicção de que somos gestores públicos, que somos capazes de influenciar nossas equipes para obtermos resultados de sucesso e atingirmos nossos objetivos. O Detran passa por uma fase de transformação, de qualificação, ou seja, da virtualização dos nossos processos. Nosso objetivo é oferecer um serviço ágil e de qualidade ao nosso usuário e para conquistarmos resultados positivos, faz-se necessário o empenho de cada um de vocês”, ressaltou.

Na pauta foi abordado também as campanhas educativas do órgão, a vistoria eletrônica do transporte escolar, leilão, Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), procedimentos da diretoria de Habilitação, mudança nos procedimentos de emissão de CRV/CRLV, E-doc, apresentação do Escritório de Processos, além de assuntos relacionados à diretoria de administração.

O Detran tem ao todo, 89 postos de atendimento ao usuário, responsáveis pela realização de todos serviços relativos à CNH e veículos em Mato Grosso do Sul.

