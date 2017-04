Detran realiza leilão eletrônico de veículos apreendidos pelo Detran em Dourados

O Diário Oficial do Estado desta terça-feira (4) traz a publicação de edital do Leilão Eletrônico de Veículos para Desmanche em Dourados, realizado pelo Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Os lances serão feitos pela internet, pelo site Portal Via Leilões, entre quinta-feira (6) até o dia 24 de abril. São ofertados 774 motos, divididas em 127 lotes e 43 veículos. Os veículos não poderão circular nas ruas, uma vez que o leilão é destinado para o reaproveitamento de peças.

As fotos dos lotes estarão disponibilizadas no site, e a vistoria dos itens poderá ser feita no pátio da Agência Regional de Dourados, localizada na rua VIlson Gabiatti, 3500, Parque dos Jequitibás, entre os dias 17 a 20 de abril, das 08 horas às 13 horas.

