Detran realiza encontro com profissionais da Educação e Fiscalização

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (3), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), por meio de sua Diretoria de Educação de Trânsito, realiza o encontro com profissionais das áreas de educação e fiscalização das cidades do estado.

O encontro é promovido para fortalecer as parcerias junto aos profissionais e para obter um alinhamento padronizado no que se refere as políticas de educação e fiscalização no âmbito de Mato Grosso do Sul.

A programação do evento foi dividida em dois turnos. Pela manhã, a presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS), Regina Maria Duarte, falou sobre conteúdos específicos do Cetran e a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Marlene Alves Nogueira Rondon, discorreu sobre a nova forma de vistoria dos transportes de escolares – a partir deste ano, a vistoria será eletrônica – e sobre o Maio Amarelo e Semana Nacional de Trânsito.

No período vespertino, o Detran-MS apresentará informações aos participantes sobre o Observatório de Trânsito, Programa de Educação e Segurança e os serviços disponibilizados aos municípios, como: encontro pedagógico, campanhas educativas e ação cidade móvel – Detranzinho.

Participaram da abertura as seguintes autoridades: Gerson Claro, diretor-presidente do Detran-MS; Regina Maria Duarte, presidente do Cetran-MS; Coronel Renato Tolentino, comandante do BPTran e representante do Comando Geral da Polícia Militar; Luzivaldo Pereira dos Santos, coordenador de Apoio das Coordenadorias Regionais de Educação; e Eleni Teixeira, secretária de Educação de Jateí.

Ana Letícia Gaúna – Detran MS.

