Detran realiza curso de atualização para renovação de CNH

Campo Grande (MS) – Nessa quinta-feira (3.8), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou o curso de atualização para renovação da Carteira Nacional de Habilitação em Campo Grande.

O curso é destinado a candidatos com exame de aptidão física e mental vencido há mais de cinco anos e candidatos que em sua formação não tenham recebido instrução de direção defensiva e primeiros socorros, situação comum para habilitados antes de 1997.

Ao todo são 24 participantes no curso presencial, realizado no período vespertino. As aulas acontecem até sábado (5.8) na sede do Detran que está localizada na rodovia MS 080, km 10, saída para Rochedo.

As disciplinas abordadas nas 15 horas/aula do curso são: direção defensiva e primeiros socorros. Após o término e aprovação no curso, os condutores são submetidos aos demais exames de renovação da CNH.

Para outras informações sobre esse e outros cursos oferecidos pelo Detran-MS acesse o site ou através do telefone (67) 3368-0152.

Texto e foto: Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

