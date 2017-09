Detran realiza atividades educativas para escolas durante a SNT

Ao longo dos cinco dias, as atividades serão desenvolvidas nos períodos matutino e vespertino com apresentações de teatro, dança, paródia, música e parlenda / Divulgação

Nesta segunda-feira, dia 18 de setembro, tem inicio a Semana Nacional de Trânsito, instituída pelo artigo 326 do CTB, com o objetivo de promover a educação, mudança de comportamento e, consequentemente, a redução do número de acidentes.

Tendo consciência de que as crianças de hoje são os nossos condutores de amanhã, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), por meio da Diretoria de Educação de Trânsito, realiza ações lúdicas com cerca de 25 escolas entre os dias 18 a 22 de setembro.

Na manhã deste primeiro dia de evento, os alunos do 4º ano da Escola Ideal apresentaram a peça teatral “O Reino Maluco”, elaborado por eles em conjunto com a Professora Adriana.

Já a segunda apresentação ficou por conta dos alunos do Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (CEMATRAN) do 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária que realizaram a coreografia e paródia da música “Chora, me liga!” da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius.

Ao longo dos cinco dias, as atividades serão desenvolvidas nos períodos matutino e vespertino com apresentações de teatro, dança, paródia, música e parlenda elaboradas pelos alunos do 1º ao 4º ano de diversas instituições de ensino.

No segundo momento, os estudantes seguem para a Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho e realizam atividades educativas de trânsito, são elas: passeio de bicicleta com orientações, gincanas e jogos do CEMATRAN.

Para a chefe da Divisão de Educação do Detran-MS, Inês Pereira Esteves, o número de acidentes irá diminuir quando todos se conscientizarem que a segurança no trânsito depende de cada um de nós.

“A apresentação teatral da Escola Ideal me impressionou, pois, de forma lúdica, eles deixaram claro que já compreendem a responsabilidade de cada um no trânsito, até mesmo da importância da fiscalização. Se assim como eles, cada um cuidar da sua segurança individual, conseguiremos uma mudança de comportamento coletiva”, destacou.

Além das atividades educativas com as escolas, o Detran-MS ainda realiza palestras em escolas, universidades e empresas públicas e privadas; campanha educativa nas vias públicas; corrida de rua e passeio ciclístico, entre outras ações.

