Detran publica relação de profissionais do Magistério que poderão atuar no órgão

Nesta segunda-feira (20), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) divulgou a relação de profissionais do Magistério que poderão ser convocados para atuarem em cursos, programas, projetos, eventos, capacitações e treinamentos promovidos pelo órgão.

A escolha dos profissionais foi realizada com base na formação acadêmica, experiência e notório conhecimento. Agora, quando houver necessidade, o profissional será convidado a desempenhar a função de magistério, conforme sua formação, devendo apresentar documentações pessoais e fiscais ao Detran-MS.

No entanto, o convite para participação não implica em vínculo empregatício. Para conferir a relação completa, acesse as páginas 30 e 31 da edição nº 9.372 do Diário Oficial do Estado (DOE).

