Detran abre seleção para inserção profissional de adolescentes

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), na semana passada, edital de chamamento público para seleção de entidade sem fins lucrativos interessadas em firmar parceria para a formação socioeducativa e profissional e inserção no mercado de trabalho de adolescentes com idade de 16 a 18 anos incompletos e matriculados no ensino médio.

O objetivo do chamamento é aumentar a possibilidade de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho formal e em oportunidades de geração de trabalho e renda, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário social e profissional.

As empresas interessadas deverão entregar o envelope contendo a documentação exigida no edital até o dia 19 de dezembro de 2017.

O edital completo também pode ser visto no site do Detran.

Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Chico Ribeiro