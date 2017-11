Detran prorroga prazo de cadastro de profissionais do magistério

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (8.11), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) prorrogou o prazo de inscrições para o Cadastro de Profissionais de Magistério até o dia 30 de novembro de 2017.

As vagas são para exercer a função do magistério em cursos, programas, projetos, eventos, capacitações e treinamentos promovidos pelo Detran.

Entre os requisitos apresentados no edital, estão: possuir mais de 21 anos, ter no mínimo dois anos de habilitação, possuir credencial atualizada expedida na Divisão de Supervisão de Centro de Formação de Condutores para cursos e programas afins, entre outros.

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, no site do Detran.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Foto: Chico Ribeiro