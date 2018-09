Detran passa a parcelar dívidas no cartão de crédito a partir de 1º de outubro

O parcelamento de dívidas com o Detran/MS passa a ser uma realidade a partir da próxima segunda-feira, dia 1º. Todas as dívidas com o órgão poderão ser parceladas em até 12 vezes e o usuário poderá utilizar até três cartões de crédito diferentes, se for necessário, para atingir o limite de crédito de cada cartão.

Essa é uma oportunidade para aqueles que desejam colocar em dia suas dívidas e poder trafegar sem qualquer preocupação pelas ruas de Mato Grosso do Sul.

Para agilizar o atendimento uma cabine será implantada no corredor principal da sede do Detran, na saída para Rochedo, e o horário de atendimento deverá seguir o expediente normal que é das 7h30 às 13h30. Em uma segunda etapa outros 300 pontos de atendimento serão instalados em todo o Estado.

Para atender a essa demanda, de acordo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, é necessário o credenciamento, cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados a veículos.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)