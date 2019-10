Detran-MS traz orientações para viagem segura no feriado prolongado

Campo Grande (MS) – O sul-mato-grossense se prepara para mais um feriado prolongado e muitos aproveitarão a folga para viajar e pegar a estrada. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas importantes para evitar transtornos e garantir uma viagem segura. Pensando nisso, especialistas do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) orientam sobre os cuidados que se deve ter antes de fazer as malas e assumir a direção do veículo.

Segundo estatísticas recentes, 70% dos acidentes ocorrem por falta de atenção. Por isso, muito cuidado ao assumir a direção. A agente de trânsito, Joelma Bonifácio, alerta que o risco de ocorrer um acidente aumenta a partir do momento em que os olhos se desviam da via à frente e as mãos ficam fora do volante.

“São vários fatores para que chegue a tal desatenção, então é sempre importante reduzir o uso de dispositivos eletrônicos, manter a mente focada e as mãos ao volante enquanto dirigir”, comenta.

Joelma ressalta que é preciso lembrar de andar na velocidade compatível com a via. “É preciso sair de casa descansado. O excesso de velocidade dificulta a reação diante de situações adversas e aumenta a gravidade das consequências em casos de acidentes”, concluiu.

O agente de trânsito, Ivar Custódio, explica que para a manutenção do veículo, o condutor deve ficar atento para fazer alinhamento e balanceamento, checar a suspensão, fluídos, limpador, sistema elétrico, estepe e os freios. “Lembre-se também de sempre verificar se os itens obrigatórios de segurança, como o triângulo, chave de roda e o macaco estão no veículo”, comenta.

Ressaltamos que para uma viagem tranquila, o licenciamento deve estar em dia e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) tem de estar válida. Caso o condutor seja flagrado dirigindo sem possuir CNH, é uma infração gravíssima com multiplicador de três vezes, totalizando um valor de R$880,41. Se estiver com a CNH vencida há mais de 30 dias é considerada uma infração gravíssima e o valor da multa é de R$ 293,47 com sete pontos na habilitação.

Viviane Freitas- Departamento Estadual de Trânsito – Detran/MS

Foto: Divulgação