Detran-MS tem nova empresa de Curso de Reciclagem EAD com nova tecnologia

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) inovou a tecnologia para o Curso de Reciclagem Condutor Infrator. A empresa IBAC (Brasil Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias) é a nova credenciada para ministrar as aulas. Além do curso ser realizado de forma EAD (Educação à distância), a nova plataforma permite acesso via smartphone, tablets, além do próprio computador.

A tecenologia ajuda a otimizar a regularização a situação de quem teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa por irregularidades cometidas no trânsito e precisa passar pelas aulas de reciclagem para voltar a dirigir.

Conforme o gestor de Educação e Segurança de Trânsito do Detran-MS, Nedis Gonçalves, a tecnologia é uma vantagem agora, pois muitos alunos estudam em seus celulares e isso irá facilitar a vida deles”, concluiu. Os condutores que compraram através do site www.detranead.gov.br o curso pela antiga prestadora de serviço Fapec (Fundação de Apoio à Cultura e Ensino) até o dia 05 de maio, terão até 03 de junho para conclui-lo. Após essa data o endereço do curso será desativado.

O curso pode ser acessado através do site do Detran, no campo Educação, Escola Pública e Cursos. Com 30 horas aula e o condutor tem até 45 dias para concluir seus estudos, sendo no mínimo 3 dias iniciado.

Para esclarecimentos de dúvidas ou informações, entre em contato através do Call Center pelo 3368-0500.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS)