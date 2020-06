Mais de 50% dos condutores estão circulando irregularmente, diz Detran-MS sobre licenciamento

No mês de junho, 327.419 veículos com placa final 3 e 4 devem ser licenciados - Foto: Divulgação

Mato Grosso do Sul tem uma frota de 327.955 veículos com placa final 1 e 2. Destes, apenas 151.454 estão em dia com o seu licenciamento anual, ou seja, mais de 50% dos condutores estão circulando irregularmente. No mês de junho, 327.419 veículos com placa final 3 e 4 devem ser licenciados.

O diretor de veículos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Arioldo Centurião, explica que o licenciamento é basicamente uma autorização para que seu veículo possa continuar a trafegar pelas ruas e estradas regularmente. É um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado. Por isso, é imprescindível que o proprietário do veículo esteja com o documento em dia”, explica.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, comenta que o aumento da inadimplência pode ter ocorrido por conta da pandemia, mas ressalta as facilidades que o Departamento tem proporcionado para que os clientes quitem seus débitos. “O calendário de licenciamento foi prorrogado em um mês, o que ajuda os clientes a se organizar financeiramente. Além disso, o órgão também oferece a possibilidade de pagar o licenciamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito”, comenta.

Rudel ressalta que o Detran-MS está modernizando a cada dia os seus serviços e o licenciamento já pode ser emitido, pago e impresso, sem sair de casa. “Essa é uma das facilidades que temos oferecidos aos clientes a fim de minimizar o deslocamento desnecessário às agências, evitando assim a disseminação do vírus”, conclui.

Para conferir o calendário de licenciamento 2020, clique aqui.