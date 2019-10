Detran-MS realiza videoconferência para alinhar ações da Diretoria de Educação

Campo Grande (MS) – A diretoria de educação para o trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou na manhã desta sexta-feira (4.10) a primeira videoconferência entre os gestores de educação do Estado. O objetivo foi avaliação das ações realizadas com óculos simuladores de embriaguez durante a Semana Nacional de Trânsito e funcionou como fase inicial do projeto de regionalização da educação para o trânsito do Estado.

Conforme a diretora de educação para o trânsito, Elijane Coelho, estão sendo desenvolvidos projetos de reestruturação das ações da diretoria, com a metodologia de gestão de projetos. Durante as reuniões da equipe foi evidenciada a necessidade do contato mais próximo com o servidor do interior. “Um dos projetos é o de regionalização. Estamos desenvolvendo uma metodologia que permitirá dar mais assistência aos munícios do interior para que o Detran desenvolva ações de educação em todo o Mato Grosso do Sul”, comenta.

Elijane ressalta que foi a primeira vez que o Detran realizou uma reunião virtual. “A experiência foi sensacional, os servidores sentiram-se valorizados. A contribuição deles é fundamental, especialmente nesta etapa de construção da metodologia de trabalho”, finalizou.

A gestora de educação para o trânsito de Dourados, Rosana Moutinho comentou sobre a sua participação e a facilidade de não precisar se deslocar da cidade para participar da reunião. “Isso facilitará muito a comunicação entre os servidores. Isso mostra que o Detran se preocupa muito mais com a educação do trânsito e não com a punição”, comenta.

Para a gestora de educação para o trânsito, Andrea Moringo, os servidores ainda estão se familiarizando com o dispositivo, mas com o primeiro já foi possível ver a diferença na comunicação entre as agências. “Foi uma experiência muito positiva. Todos comentaram e pontuaram sobre as suas ações. Já estamos pensando nas próximas, com certeza”, finaliza.

Participaram da videoconferência as regionais de Dourados, Coxim, Nova Andradina, Três Lagoas e a cidade de Amambaí. No total foram 10 pessoas interagindo.

O Projeto de regionalização do trânsito do Estado é realizado através da consultoria do escritório geral de processos do governo e apoio do NIMP (Núcleo de Informação e Melhoria de Processos). A reunião virtual foi realizada pelo aplicativo zoom com o apoio da DIRT (Diretoria de Tecnologia da Educação).

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Fotos: Divulgação