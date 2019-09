Detran-MS passa a validar emissão de CNH por reconhecimento facial 

Campo Grande (MS) – O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) já iniciou a etapa de validação facial para fins de emissão do documento de habilitação na base do Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados).

De acordo com informações do chefe do Renach de Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando Ferreira dos Santos, essa nova diretriz foi estabelecida pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e está sendo implantada gradativamente em nível nacional, visando dar mais segurança e inibindo a tentativa de fraudes nos documentos de habilitação. O Detran-MS foi um dos cinco Departamentos escolhidos pelo Denatran para ser piloto na implantação, junto com Santa Catarina, Acre, Espírito Santo e Pernambuco.

Assim, quando da autorização de emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) será feita a validação da imagem do condutor junto ao banco de coletas do Departamento Nacional. Caso não seja atingido o percentual de similaridade estabelecido, o sistema bloqueará a emissão da CNH e o Departamento adotará as medidas necessárias à verificação.

Segundo informações divulgadas pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) a previsão é de que até 11 de novembro a evolução seja estendida a mais 22 estados.

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito (Detrna-MS)

Foto: Divulgação