Detran-MS leva educação no trânsito para empresas do estado

Campo Grande (MS) – O setor de Educação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran MS) realizou, nesta semana, uma palestra para 65 funcionários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A ação faz parte do programa Prosegue que realiza palestras educativas sobre segurança no trânsito em empresas públicas e privadas.

No ano passado o programa atendeu cerca de 350 funcionários de pelo menos 30 empresas. Entre os meses de fevereiro e março deste ano, o Detran-MS realizou palestras educativas para mais de 150 funcionários.

Conforme a gestora de educação e segurança do Trânsito do Departamento, Andrea Moringo, durante as palestras foram lecionados temas como direção defensiva e regras de circulação. “O intuito é mostrar a realidade no trânsito, para conscientizar cada participante a evitar acidentes”, enfatizou.

Andrea explica que o trabalho de orientação nas empresas é realizado durante todo o ano. “Basta que os interessados encaminhem um ofício para o e-mail presidencia@detran.ms.gov.br, solicitando a palestra. Então faremos o agendamento para atender a demanda”, concluiu.

Para mais esclarecimentos, entre em contato por meio dos telefones 3368-0288 ou 3368-0163.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).