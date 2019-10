Detran-MS lança Recursos Online e otimiza tempo do usuário

Campo Grande (MS) – O Detran-MS (Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul) disponibiliza mais uma importante ferramenta que promete agilizar a vida dos condutores no Estado. O serviço Recursos Online já está implantado e com ele as pessoas poderão evitar deslocamentos até as agências do Detran para recorrer de multas arbitradas.

O serviço foi desenvolvido pela equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação do Detran-MS durante quatro meses e agora está à disposição do usuário por meio do ícone Multas.

Primeiramente, o condutor precisa identificar que a notificação recebida foi aplicada pelo Detran-MS. Se ele deseja entrar com recurso, deverá acessar o site do Departamento e validar seus dados em um questionário que lhe será apresentado.

Em seguida, ele receberá, por e-mail, uma chave de segurança que vai permitir a anexação dos documentos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) e o número da notificação do auto de infração recebida. Isso no caso de se tratar de Pessoa Física.

Desta forma, o serviço irá dispor de um formulário que precisa ser impresso, preenchido com a justificativa e assinado pelo responsável para depois ser novamente anexado ao recurso.

Todo esse trâmite irá gerar um número de protocolo com o qual, o condutor poderá acompanhar o andamento do processo. Atualmente há, em tramitação no Detran-MS, cerca de 800 processos de recursos protocolados.

Vivianne Nunes- Departamento de Trânsito de MS- Detran/MS

Foto: Arquivo Subcom