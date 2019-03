Detran-MS inicia primeiro leilão do ano com veículos para circulação

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) deu início nesta segunda-feira (18.3), aos lances do primeiro leilão de veículos para circulação deste ano. A visitação ocorreu de 11 a 14 de março e mais de 50 pessoas estiveram no pátio da empresa Autotran Transportes e Serviços Rodoviários Eireli, conferindo a conservação dos veículos.

Segundo o coordenador da Comissão de Leilões, Diego Fernando de Arruda Soares, os lances dos 51 carros e 49 motos estão sendo feitos de forma virtual pelo site até o dia 25 de março.

Ele explica que depois de tirar o veículo do Detran, o novo proprietário tem 30 dias para adequações. Caso hajam itens que o reprovem na vistoria, como lanternas quebradas ou outros, os reparos deverão ser feitos primeiramente e só depois disso o Detran emite o certificado de registro. “Encargos como a transferência, troca de placa e lacres, também são de responsabilidade do arrematante”, conclui.

De acordo com as regras do leilão, não podem participar do certame, servidores do Detran e seus parentes até segundo grau, cônjuge e companheiros, o leiloeiro e seus parentes, ou membros de sua equipe de trabalho, aqueles que sejam prestadores de serviço do Departamento, pessoas menores de 18 anos ou declaradas inidôneas.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

Foto: Divulgação