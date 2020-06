Detran-MS inicia leilão com mais de 160 veículos e lances a partir de R$ 400

Mais de 160 veículos estão disponíveis no leilão on-line do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) - (Foto: Divulgação)

Mais de 160 veículos estão disponíveis no leilão on-line do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O leilão faz parte da Operação Pátio Zero e no total são 169 motocicletas e 3 automóveis, com lances a partir de R$ 400.

O leilão contém veículos apreendidos nas agências de Amambai, Itaporã, Ivinhema, Naviraí e Rio Brilhante.

Entre as opções para compra estão uma Honda CG 125 Titan, ano 1996, a partir de R$ 400 e um VW Golf, ano 2002, com lances a partir de R$3.500. Para conferir a lista completa de itens ofertados, acesse o edital neste link.

Conforme a coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, os veículos leiloados são para circulação, ou seja, considerados conservados, recolhidos no pátio do leiloeiro credenciado. “Com o cadastro realizado e o recebimento dos documentos exigidos, é fornecido, via e-mail, login e senha. Após se tornar apto, o licitante está pronto para realizar seus lances”, encerra.

O período de visitação será realizado de 6 a 8 de julho, no pátio da leiloeira, localizada na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 917, Jardim Veraneio, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.