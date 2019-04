Detran-MS fiscaliza veículos de Auto Escolas em Campo Grande

Campo Grande (MS) – Cerca de 50 veículos de CFC’S (Centros de Formação de Condutores), conhecidos como Auto Escolas, foram abordados durante operação de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) na manhã desta terça-feira (9.4).

Segundo informações do coordenador da operação, Moisés Henrique Moura dos Santos, o objetivo principal é observar a utilização dos equipamentos obrigatórios de cada veículo, estado de conservação e documentação do instrutor, aluno e do veículo.

No total, foram lavrados 17 autos de infração. Entre eles, pneus reformados, faixa de identificação em desacordo com a metragem estabelecida por lei, instrutor sem credencial para dar aula, placas com tarjetas apagadas e outras irregularidades.

Para o chefe da fiscalização do Detran-MS, André Canuto, esse é um trabalho que deverá ser cada vez mais intensificado em Campo Grande como forma de garantir a segurança dos alunos e fazer com que as auto-escolas cumpram as exigências do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).