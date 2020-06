Detran-MS explica passo a passo como obter licenciamento através do aplicativo

A versão eletrônica do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) tem todas as informações do documento impresso e a mesma autenticidade do CRLV físico. Para acessar o documento digital, o proprietário precisa ter quitado o licenciamento do veículo do ano em curso.

O diretor de veículos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Arioldo Centurião, comenta que o CRLV Digital, é emitido através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e pode ser acessado pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet. “Além disso, o proprietário também pode compartilhar o documento quantas vezes necessário para o condutor principal”, explica.

Arioldo ressalta que é necessário se atentar para que o celular não esteja sem bateria. “Para efeitos de fiscalização, se o aparelho estiver descarregado, será considerado que o condutor não está portando o documento”, finaliza.

Confira agora o passo a passo para emitir seu licenciamento através do seu smartphone:

1. Instale o aplicativo CDT – Carteira Digital de Trânsito

2. Cadastro de usuário

– Uma vez instalado o app abra e selecione: “Entrar com gov.br”

– Na tela seguinte informe o CPF e selecione “Próxima”. (Tela do Gov.br)

– Na próxima tela deverá ser informada a senha do usuário. Caso o usuário não possua conta no Gov.br, deverá criar uma conta, após criar a conta deve retornar ao aplicativo e clicar em “Entrar com gov.br”.

3. Baixar CRLV

– Após o login, selecionar a opção “Veículos”, em seguida informar o número do Renavam e o Número de segurança do CRV (antigo DUT).

– Selecionar incluir

– Pronto está disponibilizado o CRLVe em seu smartphone.

É importante ressaltar que se você já era usuário do antigo aplicativo “CNH Digital”, basta atualizá-lo que você já terá o app da CDT – Carteira Digital de Trânsito com a sua CNH disponibilizada automaticamente.