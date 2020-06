Detran-MS doa carreta e semi-reboque para Semagro atender Agricultura Familiar

Campo Grande (MS) – O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizou nesta segunda-feira (29.6) a doação de uma carreta Iveco Stralis 600S44T 2012/2013 e uma carreta semi-reboque basculante Randon – 2008 para a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O diretor-presidente do departamento, Rudel Trindade, realizou a entrega simbólica para o secretário Jaime Verruck, que agradeceu o apoio.

“Esse veículo vai ser utilizado com dois propósitos muito grandes, que são: o transporte de equipamentos para o interior e o atendimento direto para Agricultura Familiar, com a distribuição de calcário. Nós, da Semagro, agradecemos imensamente essa parceria com o Detran que vai possibilitar o apoio aos agricultores de Mato Grosso do Sul”, enfatizou Verruck.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, o secretário tem sido um grande parceiro na administração do Governo Reinaldo Azambuja, que tem se mostrado empenhado no desenvolvimento e avanço em todas as áreas da industrialização e agronegócio.

“Acredito que essa carreta e a caçamba tenham uma utilidade muito maior para a Semagro do que a que temos aqui e colabora com a gente na missão do Pátio Zero”, afirmou Trindade.

O diretor de Administração e Finanças do Detran-MS, Gustavo de Alcântara Carvalho, explicou que um estudo está sendo feito para a substituição completa da frota. “Estamos leiloando alguns veículos, doando outros que possam ter mais utilidade em outros setores do governo. A ideia é trocar a frota atual por veículos mais novos, de acordo com o perfil de uso para otimizar e ter uma redução de despesas”, explicou o diretor. Segundo ele, a substituição total deve ocorrer em um prazo de seis meses.

Vivianne Nunes, Detran