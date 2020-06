Detran-MS amplia serviços online e está cada vez mais digital

Campo Grande (MS) – Desde que assumiu a presidência no início do mês de março, Rudel Trindade já vinha tratando o tema ‘Detran Digital’ como prioridade para o Departamento. No entanto, a atual situação sanitária do País acabou demonstrando claramente a necessidade de se intensificar a utilização de canais digitais. Um exemplo da modernização dos serviços é a entrega da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na casa do cliente e o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos) totalmente digital.

A CDT (Carteira Digital de Trânsito) é um aplicativo gratuito desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), que substitui a habilitação e o documento do veículo em papel. Em Mato Grosso do Sul, mais de 100 mil condutores já possuem a versão digital da habilitação e mais de 60 mil proprietários de veículos aderiram ao licenciamento digital por meio do aplicativo.

Em maio deste ano, o Detran-MS antecipou o lançamento do CRLV Digital e os clientes passaram a obter o documento em formato PDF através do site do Denatran e assim, podem imprimi-lo em qualquer lugar e quantas vezes forem necessárias. Desde o lançamento deste serviço, em 22 de maio, já foram impressos 166.191 CRLV’s no Estado.

Quando o assunto é habilitação, o Detran-MS também apresentou novidades este ano. O serviço recém-lançado garante a entrega das habilitações renovadas na casa do motorista, sem nenhuma taxa.Após seguir o passo a passo no site CNH Ágil, o documento é enviado pelos Correios para o endereço cadastrado.

Quem está com a PPD (Permissão Provisória para Dirigir) que é válida por 12 meses, vencida, também pode solicitar a emissão da CNH Definitiva através da CNH Àgil, sem nenhuma necessidade de deslocamento até o órgão. No total foram emitidas 14.602 habilitações somente no mês de maio e enviadas mais de 500 CNH’s.

Rudel frisa a importância de somar esforços para efetivar cada vez mais a transformação digital do Departamento. “Nosso intuito é desburocratizar e entregar serviços de qualidade”, encerra.

Mais de 20 serviços digitais estão disponíveis no site do Detran-MS, entre eles a consultas de comunicação de venda, informação de gravame, débitos de veículos e andamento de processos, consulta de pontuação, processo de suspensão, entre outros.

Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato através do Call Center (67) 3368-0500 ou e-mail faleconosco@detran.ms.gov.br.

Viviane Freitas, Detran/MS