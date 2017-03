Detran-MS adita convênio de reordenamento do trânsito na via parque

Campo Grande (MS) – Nesta quinta-feira (02), o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), assinou o termo aditivo do convênio de reordenamento do trânsito na rotatória da confluência das Avenidas Mato Grosso e Via Parque.

O convênio foi aditado em 25% e passou de R$ 1,3 milhão para R$ 1,6 milhão, devido à ampliação do projeto, baseada em novos estudos técnicos. Conforme a Prefeitura de Campo Grande, o projeto prevê a implantação de um conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Antônio Maria Coelho com a Avenida Nova, próxima ao hospital Miguel Couto (esta Avenida foi recém-aberta e ainda não tem nome) e Avenida Mato Grosso com a Avenida Antônio Teodorowick. A obra também prevê intervenções na drenagem e abertura de uma faixa adicional na Avenida Mato Grosso, no acesso à rotatória.

Outra mudança para melhorar o fluxo dos veículos foi de um trecho da Avenida Antônio Teodorowick (entre as vias Antônio Maria Coelho e Mato Grosso), que servirá como opção de acesso ao Parque dos Poderes e à região do bairro Carandá Bosque.

Além disso, o projeto prevê a instalação de quatro conjuntos semáforos nas áreas de intervenção, equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículos. A previsão é de que a obra comece ainda neste mês.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, essa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Campo Grande beneficiará todos os campo-grandenses. “Esta obra é fundamental para a mobilidade urbana de Campo Grande e ainda garantirá o desenvolvimento e melhora na qualidade de vida de toda a população”, ressaltou.

Além do diretor-presidente do Detran-MS, Gerson Claro, estiveram presentes no ato de assinatura o prefeito Marquinhos Trad, o secretário de Governo, Antônio Lacerda, e o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura

Fotos: Marlon Ganassin

