Detran-MS abre processo para credenciamento médico

Nesta segunda-feira (5), o Departamento Estadual do Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou, no Diário Oficial do Estado, edital de credenciamento de entidades e de profissionais médicos vinculados para atuarem no órgão.

Os médicos, posteriormente cadastrados, realizarão exames de aptidão física e mental para os candidatos a obtenção, renovação, inclusão e ou mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para se inscrever a entidade pública ou privada deve ser devidamente constituída em pessoa jurídica, por sociedade ou individual, destinada a serviço médico e que possua profissionais médicos com o título de especialista em medicina de tráfego.

As inscrições estarão abertas de 05 de fevereiro até o dia 06 de março. Os documentos devem ser digitalizados e encaminhados em formato PDF para o e-mail: semp@detran.ms.gov.br.

Ao todo são 213 vagas distribuídas para cada município de Mato Grosso do Sul. As vagas são definidas em razão da demanda por exames, sendo considerado o número de 200 atendimentos por profissional/mês.

Também foi publicada a Portaria “N” nº 20, que estabelece as normas para o credenciamento dessas entidades de serviços médicos. O edital de credenciamento e suas normas estão disponíveis a partir da página 05 da edição nº 9.589 do Diário Oficial do Estado.