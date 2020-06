Detran-MS abre credenciamento para especialistas em Medicina de Tráfego

A partir desta quinta-feira (18.6), profissionais de Medicina de Tráfego ou entidades de serviços médicos podem se credenciar ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para realizar exames de aptidão física e mental em candid - (Foto: Divulgação)

A partir desta quinta-feira (18.6), profissionais de Medicina de Tráfego ou entidades de serviços médicos podem se credenciar ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) para realizar exames de aptidão física e mental em candidatos à obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O credenciamento é estabelecido pela portaria nº 080, de 17 de junho de 2020, e vale para todo o Estado.

São 219 vagas disponíveis, sendo 38 são em Campo Grande, 11 em Dourados e 9 em Três Lagoas. Ponta Porã, Corumbá e Naviraí ficam com 4 vagas cada e nos outros 73 municípios do estado serão duas vagas em cada.

A diretora de habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, comenta que as inscrições estarão abertas de 6 de julho a 6 de agosto. “Podem participar entidades públicas e privadas e profissionais que realizem serviço médico com título de especialista em Medicina em Tráfego”, explica.

Os documentos exigidos para a inscrição devem estar legíveis e poderão ser encaminhados em arquivos digitais através do ‘Portal de Credenciamento’ que estará disponível no site do Detran-MS.

Medicina de Tráfego é o ramo da ciência médica que trata da manutenção do bem-estar físico, psíquico e social do ser humano que se desloca, qualquer que seja o meio que propicie a sua mobilidade, cuidando, também, das interações desses deslocamentos (e dos mecanismos que o propiciam) com o homem, visando ao equilíbrio ecológico.

