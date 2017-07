Confira dicas de como andar de moto com mais segurança

Sensação de liberdade, agilidade, economia. Essas são, sem dúvidas, emoções sentidas pelos motociclistas, um segmento que cresce a cada dia, seja por conta de trabalho, pela mobilidade facilitada que permite ou mesmo por lazer.

Mas, ao mesmo tempo em que oferecem praticidade, economia, agilidade, as motos também requerem de seus condutores, posturas e comportamentos onde a atenção e o respeito às regras de trânsito devem ser prioridade. Afinal, elas não oferecem a mesma proteção ao seu condutor que os outros veículos motorizados.

No trânsito, o motociclista é o responsável pela própria segurança – e também a das demais pessoas com as quais compartilha as vias. Exatamente por isso, ele não deve negligenciar as regras e os equipamentos para sua proteção, em Mato Grosso do Sul a frota de motocicletas é de 442.081 mil.

Nesta quinta-feira (27.7) comemorado o Dia Nacional do Motociclista, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) alerta sobre a necessidade de mais prudência e atenção ao pilotar motocicletas. Listando os doze mandamentos do motociclista elaborados pela Associação Brasileira de Motociclistas (Abram). Confira:

Mantenha a motocicleta sempre em ordem

Verifique a calibragem e o estado geral dos pneus; farol, setas, lanterna e luz de freio; cabo, lonas, ou pastilhas, fluido e regulagem se for freio hidráulico; verifique o cabo, e a regulagem da folga ideal do sistema hidráulico; os amortecedores traseiros e as bengalas dianteiras quanto a vazamentos; vela, cachimbo e cabo; troque periodicamente o conjunto de coroa, corrente e pinhão; tenha sempre a mão a CNH, DUT, IPVA e o seguro obrigatório; utilize o protetor de pernas (“mata-cachorro”) e antena anti- cerol.

Pilote utilizando equipamentos de segurança

Capacete aprovado pelo Inmetro; calça e jaqueta de tecido resistente (preferencialmente de couro); use sempre botas ou sapatos reforçados e luvas, de preferência de couro.

Reduza a velocidade

Quanto menor a velocidade, maior será o tempo disponível para lidar com o perigo de uma condição adversa ou situações inesperadas, como mudança súbita de trajetória de outro veículo.

Atenção e concentração

O ato de pilotar motocicletas exige muita atenção do motociclista, por isso evite se distrair.

Respeite a sinalização de trânsito

Conheça e respeite os sinais e as placas de trânsito.

Cuidado nos cruzamentos

Os cruzamentos são os locais de maior incidência de acidentes de trânsito, então redobre a sua atenção e reduza a velocidade ao se aproximar, principalmente nos cruzamentos sem sinalização de semáforos.

Cuidado nas ultrapassagens

Sinalize com antecedência sua manobra e certifique-se de que você realmente foi visto pelo motorista a ser ultrapassado; cuidado ao passar entre veículos, principalmente ônibus e caminhões.

Cuidado com pedestres

Lembre-se de que o pedestre tem prioridade no trânsito urbano; seja cordial e cuidado com os pedestres desatentos, principalmente crianças e idosos.

Seja visto

Ao pilotar à noite, use roupas claras e com materiais refletivos; se estiver em rodovia ligue o pisca alerta.

Alcoolismo

Está mais que provado que bebida e direção não combinam. Então, se beber não pilote, fique vivo no trânsito.

Mantenha distância

É imprescindível manter uma distância segura dos veículos à frente (cerca de cinco metros) principalmente em avenidas e rodovias.

Cuidado com a chuva

Redobre a atenção, reduza a velocidade e evite freadas bruscas; lembre-se de que nestas condições o tempo de frenagem é duas vezes maior que o normal.

Veja Também

Comentários